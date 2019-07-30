Молдавский олигарх Плахотнюк отказался от депутатского мандата

Молдавский олигарх Плахотнюк отказался от депутатского мандата

Молдавский олигарх, бывший лидер Демократической партии Молдовы, тайно покинувший страну 14 июня, отказался от депутатского мандата.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В нынешней ситуации, когда мандат депутата больше не стоит ничего, я не могу выполнить обязательства перед электоратом в Ниспоренах, перед теми, кто сделал мой мандат наиболее представительным в нынешнем парламенте по количеству голосов. Было бы несправедливо занимать это место до тех пор, пока я не смогу выполнять свой мандат, полученный от них, по причинам, которые не зависят от меня», - написал Плахотнюк.

Согласно молдавскому законодательству, после официального утверждения парламентом факта отказа от депутатского мандата, по одномандатному избирательному округу в Ниспорнеском районе пройдут досрочные парламентские выборы.

Как сообщал Укринформ, 14 июня во время начала процедуры передачи власти от Демократической партии Молдовы к новосозданной правящей коалиции экс-лидер Демпартии Влад Плахотнюк тайно покинул территорию Молдовы. По неподтвержденным пока данным, он находится на территории США.

В Молдове Плахотнюка обвиняют в попытке узурпации государственной власти.