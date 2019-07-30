Молдавский олигарх Плахотнюк отказался от депутатского мандата

Молдавский олигарх, бывший лидер Демократической партии Молдовы, тайно покинувший страну 14 июня, отказался от депутатского мандата.



Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



«В нынешней ситуации, когда мандат депутата больше не стоит ничего, я не могу выполнить обязательства перед электоратом в Ниспоренах, перед теми, кто сделал мой мандат наиболее представительным в нынешнем парламенте по количеству голосов. Было бы несправедливо занимать это место до тех пор, пока я не смогу выполнять свой мандат, полученный от них, по причинам, которые не зависят от меня», - написал Плахотнюк.



Согласно молдавскому законодательству, после официального утверждения парламентом факта отказа от депутатского мандата, по одномандатному избирательному округу в Ниспорнеском районе пройдут досрочные парламентские выборы.



Как сообщал Укринформ, 14 июня во время начала процедуры передачи власти от Демократической партии Молдовы к новосозданной правящей коалиции экс-лидер Демпартии Влад Плахотнюк тайно покинул территорию Молдовы. По неподтвержденным пока данным, он находится на территории США.



В Молдове Плахотнюка обвиняют в попытке узурпации государственной власти.

