Богдан: вместо парада проведем шествие достоинства

Вместо парада на День независимости в этом году состоится Шествие достоинства. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан.



"Состоится шествие достоинства - чествование всех, кого уважает Украина", - сказал он.



В частности, по его словам, в шествии примут участие представители разных войск, участники АТО, медики, учителя, волонтеры и руководство государства.

Также Богдан отметил, что после шествия президент Владимир Зеленский обратится к людям с речью, после чего будет "грандиозный концерт", организацией которого занимается известный украинский режиссер.

