Рада не заработает до осени - глава ОП

Новый созыв Верховной Рады не успеет заработать до 1 сентября, считает руководитель Офиса президента Андрей Богдан. Об этом он сказал на брифинге во вторник, 30 июля. "Я юрист и насколько понимаю сроки начала работы Верховной Рады, то до 1 сентября, она наверное, не успеет начать работу", - сказал он.



Богдан отметил, что это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК сформировать в окончательном варианте состав будущего парламента.



Как известно, сегодня ЦИК принял оригинальные протоколы со всех округов. Результаты выборов должны огласить до 4 августа.

