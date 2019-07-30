НАПК заявило в полицию на 10 чиновников, которые не подали декларации после увольнения

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Национальную полицию и прокуратуру выводы относительно 10-ти должностных лиц, которые не подали декларации после увольнения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.



"Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьей 366-1 Уголовного кодекса (Декларирование недостоверной информации - ред.), в действиях и бездействии 10-ти должностных лиц, которые не подали декларации после увольнения. Соответствующие обоснованные выводы Национальное агентство направило в территориальные органы Нацполиции и прокуратуры для осуществления досудебного расследования", - говорится в сообщении.



В частности, среди лиц, которые не выполнили требований закона, - пятеро полицейских, двое военных инспекторов и инспектор Киевской городской таможни ГФС.



Как указано, Нацагентство сообщало должностным лицам, в отношении которых утверждены выводы, о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, декларации чиновники не подали, отметили в НАПК.



Кроме того, по результатам осуществления контроля за своевременностью представления деклараций Нацагентство составило и направило в суд 5 админпротоколов в отношении депутата Ужгородского горсовета, должностных лиц ГФС и Минрегиона.

