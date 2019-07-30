В 2019 году от торговцев людьми пострадали 170 украинцев

В первой половине 2019 года от действий торговцев людьми пострадали 170 граждан Украины, в том числе пятеро детей. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины Артем Крищенко.



По его словам, в течение первых шести месяцев года полицейские выявили 214 уголовных преступлений, связанных с торговлей людьми. Полицейские установили 170 человек, которые стали жертвами действий злоумышленников. Среди пострадавших - 98 мужчин, 67 женщин, трое несовершеннолетних и двое малолетних детей.



Крищенко добавил, что за 6 месяцев года полицейские разоблачили четыре организованные группы, которые действовали в сфере торговли людьми. Их деятельность распространялась на территории пяти областей страны и Киева.



"Наиболее распространенной формой торговли людьми стала трудовая эксплуатация - это 94 факта. Также полицейские установили 84 факта торговли людьми в форме сексуальной эксплуатации", - подчеркнул представитель полиции.



Он также сообщил, что обычно жертвами злоумышленников становятся неработающие женщины в тяжелом материальном положении.



Мужчины в возрасте от 25 до 35 лет стали наиболее уязвимой категорией в форме вовлечения граждан в преступную деятельность. Таких фактов выявлено 30.



"Обычно пострадавших вербовали для работы курьерами по доставке фасованного товара. Так путем обмана злоумышленники заставляли жертв участвовать в наркотрафике", - сказал Крищенко.



Кроме того, он рассказал, что следователи начали три уголовных производства по фактам торговли детьми.



"Речь идет как о продаже с целью усыновления, так и о передаче с целью эксплуатации", - сообщил полицейский.

