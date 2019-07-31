В космосе сняли "копию" статуи Свободы

В NASA показали фото "космической" Статуи Свободы. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.





Снимок туманности NGC 3576 попал в рубрику "лучшие фото дня". На снимке запечатлена красочная космическая туманность. В ее центре различается фигура как будто обвитой молниями и окруженной золотыми волнами американской Статуи Свободы.С помощью компьютера из изображения убрали звезды, оставив только замысловатые узоры туманности.Фото: NASAТакже отмечается, что исследование туманности NGC 3576 позволило найти минимум 33 массивные звезды на конечных стадиях образования.