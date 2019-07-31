"Слуга народа" и "Партия Шария" имеют наивысшую поддержку у самых молодых избирателей

У партии "Слуга народа", которая по результатам экзит-полов занимает первое место во всех регионах Украины, самая высокая поддержка на юге страны – 50,2% голосов избирателей.



Детализированные данные Национального экзит-пола на внеочередных выборах в Верховную Раду, проведенного Фондом "Демократические инициативы им.И.Кучерива", Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических исследований им.А.Разумкова, представили на пресс-конференции во вторник в Киеве.



Согласно представленным данным, на юге Украины второе место занимает партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) (16,7%), далее следуют "Европейская солидарность" (5,9%). При этом "Батькивщина" и "Голос", которые по результатам подсчета голосов проходят в парламент, согласно данным экзит-пола, на юге Украины не преодолевают проходной 5%-ый барьер.



На востоке Украины лидирует "Слуга народа" с 37,6% голосов, за ней идет "ОПЗЖ" с 30,3%. "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" здесь не преодолевают 5%-ный барьер. В то же время некоторые партии, которые согласно подсчету голосов в Верховную Раду не попадают, на востоке страны преодолели показатель в 5% - это "Оппозиционный блок" (8,3%) и "Партия Шария" (6,5%).



На западной Украине второе место после "Слуги народа" (39,4%), заняла партия "Голос" (14,1%), далее следуют "Европейская солидарность" (12,7%) и "Батькивщина" (9,9%). У "Оппозиционной платформы – За жизнь", которая на выборах занимает второе место, в западных областях 2% голосов избирателей.



В центральном регионе "Слуга народа" лидирует с 45,5% голосов. За ней идут "Европейская солидарность" (10,1%), "Батькивщина" (9,6%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (6,8%) и "Голос" (5,4%). В центре проходной барьер преодолела партия "Сила и честь" (5,9%).



По гендерному признаку наибольшие отличия заметны в поддержке партии "Слуга народа". За нее проголосовало 41,7% мужчин и 46% женщин. По данным экзит-пола, у остальных политических сил такие различия менее существенны, кроме "Европейской солидарности", за которую проголосовали 9,6% мужчин и 8,3% женщин, и "Партии Шария", которую поддержали 4,1% мужчин и 2,4% женщин.



В самой молодой возрастной группе – от 18 до 29 лет – у "Слуги народа" 58,8% поддержки, за "Голос" проголосовали 9,4% избирателей, за "Европейскую солидарность" – 7%, у "Партии Шария" – 6,8%. "ОПЗЖ" и "Батькивщина" не преодолевают 5%-ный показатель.



Аналогичная последовательность у партий также по итогам голосования избирателей в возрасте 30-39 лет. Однако у "Слуги народа" и "Партии Шария" несколько меньше голосов, а у партий "Европейская солидарность" и "Голос" – немного больше. В этой возрастной группе "ОПЗЖ" и "Батькивщина" также не набрали 5% голосов.



В группе избирателей 40-49 лет, как и во всех остальных, лидирует "Слуга народа" (48,4%), далее следуют "Европейская солидарность" (11,2%), "ОПЗЖ" (7,5%), "Голос" (7,2%) и "Батькивщина" (5,2%).



Избиратели 50-59 лет поменяли местами "Оппозиционный блок" (11,6%) и "Европейскую солидарность" (9,1%), а также "Батькивщину" (7,9%) с "Голосом" (6,4%).



По результатам экзит-пола, 32,7% избирателей старше 60 лет отдали предпочтение партии "Слуга народа", за "ОПЗЖ" проголосовали 20,1%. "Батькивщина" и "Европейская солидарность" в этой возрастной группе набирают 11,6% и 8,6% соответственно, а "Голос" не преодолевает проходной барьер.



Как сообщалось, на выборах в Верховную Раду 21 июля Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова провели Национальный экзит-пол.



Согласно его данным, в парламент проходят партии "Слуга народа" –44,2% голосов, "ОПЗЖ" - 11,4%, "Евросолидарность" - 8,8%, "Батькивщина" – 7,4%, "Голос" - 6,5%.



Согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссией 100% электронных протоколов, в Верховную Раду 9-го созыва проходят партии "Слуга народа" (43,16% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) - 13,05%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10% и "Голос" - 5,82%.

