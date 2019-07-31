Трамп нашел новый "стимул" для Китая по торговой сделке

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю более жесткими условиями торговой сделки, если соглашение не будет заключено до его возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году. Об этом он написал в Twitter во вторник, 30 июля.



Трамп посетовал на то, что китайская сторона на переговорах "в конце всегда меняет соглашение в свою пользу". Президент предположил, что, возможно, "они ждут выборов", чтобы посмотреть, станет ли президентом представитель Демократической партии, например, Джо Байден.



"Однако, проблема с их ожиданием в том, что если и когда я выиграю (на выборах), соглаше ние будет более жестким, чем то, о котором мы сегодня ведем переговоры... или его не будет вообще", - написал Трамп.



Как известно, сегодня в Китае стартует очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном.



Как известно, перед началом майского раунда торговых переговоров, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины на импортируемые китайские товары общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд.



Однако в конце июня, после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.

