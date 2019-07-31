Киевский метрополитен откажется и от проездных

В метро Киева планируют отказаться не только от жетонов, но и от проездных - хотят перейти исключительно на единый электронный билет. Об этом сообщила представительница предприятия Наталья Макогон во вторник, 30 июля.



Жетоны будут полностью выведены из обращения до 31 октября, но "зеленые карточки" еще некоторое время будут действовать. Конкретные сроки в метрополитене пока не называют.



Проездные на метро уже прекратили продавать в одном из вестибюлей станции Теремки.



"В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля уже первый вестибюль на Теремках так заработал. Карточки метро не продаются, проходить еще можно. Сейчас пока переходный период, все инструменты работают", - сообщила Наталья Макогон.



Жетоны полностью прекращают использовать на отдельных вестибюлях станций метро: Позняки, Теремки и Ипподром, Нивки, Кловская. В КГГА объявили, что 31 октября город официально перейдет на е-билет. Оплатить проезд можно будет разовыми билетами с QR-кодами и Kyiv Smart Card. Последняя, ​​в отличие от "зеленой карты" метро, ​​стоит 50 гривен и эта стоимость не возвращается. КП Киевский метрополитен закупит 150 "автоматизированных рабочих мест кассиров", которые будут продавать карточки.

