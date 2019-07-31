Почти пять тысяч людей пропали на Донбассе с начала конфликта

С начала вооруженного конфликта на Донбассе пропали без вести 4 649 людей по обе стороны линии разграничения. Такие данные обнародовала Харьковская правозащитная группа (ХПГ), сообщает во вторник, 30 июля, Укринформ. "Харьковской правозащитной группой задокументированы и внесены в базу данных 4649 случаев пропавших, из которых 3135 - мужчины, 645 - женщины, 239 - дети, пол 630 пропавших мы не определили за недостатком информации.



Большинство членов военных формирований исчезло во время выполнения своих обязанностей или на поле боя. Было найдено 3484 лица, то есть судьба 1165 пропавших неизвестна", - сообщил руководитель ХПГ Евгений Захаров.



Он отметил, что наибольшее количество исчезновений было зафиксировано в 2014-2015 годах, во время активной фазы военного конфликта.



По словам Захарова, база данных содержит информацию о 983 случаях исчезновения гражданских лиц и 843 случаях исчезновения членов военных формирований в 2014 году.



"В Базе данных зафиксирован на неподконтрольной правительству территории 1301 случай исчезновений, в том числе 479 гражданских лиц, 163 членов законных вооруженных формирований (ЗЗФ), 7 членов незаконных вооруженных формирований (НВФ), статус 652 пропавших не определен. По подконтрольной территории, то в БД содержатся данные о 1952 пропавших, в том числе 732 гражданских лиц, 76 членов ЗВФ, 2 члена НЗФ, статус 1151 пропавших не определен ", - сказал Захаров.



Также он добавил, что среди задокументированных исчезновений гражданских лиц на Донбассе в базе данных ХПГ идентифицировано 13 гражданских лиц, пропавших после незаконного лишения свободы, 57 гражданских лиц исчезли при пересечении блокпостов военных формирований и НЗФ, 18 гражданских лиц исчезли во время проведения боевых действий в пределах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, 479 гражданских исчезли после похищения, 964 гражданских лица пропали без вести по неизвестным причинам, то есть родственники потеряли с этими лицами телефонная связь.



"У нас есть основания полагать, что среди всех случаев исчезновений гражданских лиц, данные которых внесены в базу ХПГ, 621 случай можно квалифицировать как насильственные исчезновения", - отметил Захаров.



Проект Насильственные исчезновения и пропажи без вести во время вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2018 годах реализован при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине.

