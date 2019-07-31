Джонсон пообещал в связи с Brexit не ужесточать пограничный режим между Северной Ирландией и Ирландией

Британский премьер-министр Борис Джонсон провел телефонные переговоры с ирландским коллегой Лео Варадкаром, на которых он заявил, что Великобритания на фоне процесса реализации Brexit не собирается ужесточать пропускной режим на границе Северной Ирландии и республики Ирландия.



"Он (Джонсон - ИФ) сказал, что при любых сценариях, правительство будет твердо придерживаться Белфастского соглашения (1998 года об урегулировании конфликта в Северной Ирландии - ИФ) и никогда не будет проводить фактических проверок или создавать физическую инфраструктуру на границе", - цитирует издание The Irish Times представителя Даунинг-стрит.



Джонсон также заверил Варадкара, что "Соединенное Королевство покинет ЕС 31 октября, в независимости от чего-либо".



В то же время, отмечает The Irish Times, Джонсон заявил, что приоритет Лондона - выйти из ЕС при наличии соглашения между Лондоном и Брюсселем, однако "оно должно быть таким, которое упраздняет "бэкстоп", то есть "страховочный план" по ирландской границе.



"Страховочный план", согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией. Он предполагает, что Ирландия останется в таможенном союзе и будет подчиняться большей части правил единого рынка ЕС до тех пор, пока Лондон и Брюссель не достигнут лучшего соглашения.



Многие политики в Великобритании выступают против этого плана, так как считают, что он в значительной мере помешает экономической и политической независимости Великобритании от ЕС. Сам Джонсон выступает за замену "бэкстопа" на альтернативный план.



Накануне Джонсон вновь заявил, что сделка, достигнутая его предшественницей Терезой Мэй, нежизнеспособна.



"Соглашение по Brexit мертво, от него нужно отказаться. Но есть возможность заключить новую сделку", - сказал Джонсон.



Он отметил, что уверен своей способности согласовать новую сделку с Брюсселем.



В ЕС неоднократно заявляли, что не намерены вновь вести переговоры по одной из частей сделки о Brexit - соглашении о выходе Великобритании из ЕС. При этом, Брюссель был готов обсуждать вторую часть сделки - декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС.



Великобритания, в свою очередь, хочет вновь начать переговоры именно по соглашению о выходе, так как он включает в себя "страховочный план" по ирландской границе.

