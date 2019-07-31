ЕС увеличит квоты для украинских экспортеров мяса птицы постепенно в 2,5 раза

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубов 30 июня подписал соглашение между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы.



Согласно сообщению на сайте Минэкономразвития, годовая квота на мясо птицы и переработанного мяса птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза.



Указанные изменения вступят в силу после их ратификации парламентами обеих сторон.



Как сообщалось, Украина по состоянию на 22 июля полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС по 9 группам товаров: меду, сахару, крупам и муке, обработанному крахмалу, обработанным томатам, виноградному и яблочному сокам, пшенице, кукурузе и сливочному маслу.



По данным "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), потенциально до конца года еще закроют квоты по ячменю (сейчас использовано 79%), мясу птицы (использование основной квоты - 75%), солоду и пшеничной клейковине (58%) и крахмалу (53%).

