ГБР проводит обыски в двух аэропортах и на таможне

Государственное бюро расследований совместно с Генеральной прокуратурой Украины проводят обыски на таможенных постах аэропорта "Киев" (Жуляны) и "Запорожье", а также на запорожской таможни. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook, передает УНН.



"Просто сейчас проводим несколько санкционированных обысков совместно с ГУВБ Государственная фискальная служба Украины Генеральная прокуратура Украины 1. На таможенном посту "Аэропорт "Киев" в Жулянах 2. В помещении Запорожской таможни ГФС. 3. На таможенном посту "Запорожье-аэропорт" Итак: обыски и следственные действия проводим в рамках уголовного производства - проверяем должностных лиц Киевской городской таможни ГФС, которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением. по нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, а не произведя должным образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины. Сейчас проводим досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины - устанавливаем обстоятельства совершения уголовного преступления", - сообщила она.

