Второй сезон сериала «Охотник за разумом» выйдет 16 августа

В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Охотник за разумом». Это продолжение проекта Дэвида Финчера, вышедшего на Netflix осенью 2017 года.



В новом сезоне мы снова встретимся с агентами ФБР Холденом Фордом и Биллом Тенчем, которым по долгу службы приходится составлять психологические портреты серийных убийц и маньяков.



В первом сезоне героям удалось пообщаться с Эдом Кемпером (причем сериальный убийца был до жутиков похож на свой исторический прототип). А во втором, судя по трейлеру им предстоит встреча с самим Чарльзом Мэнсоном (его, кстати, сыграл Дейв Хэрриман, игравший Мэнсона в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде»), а также с серийным убийцей Дэвидом Берковицем (также известным как Сын Сэма).



Также во втором сезоне речь пойдет о массовом убийстве чернокожих в Атланте в конце семидесятых, когда от рук Уэйна Уильямса (впрочем, до сих пор многие сомневаются в его виновности) в штате Джорджия погибло около 30 человек.



Сериал выйдет уже 16 августа. Как обычно, Netflix выложит сразу все серии сезона.





