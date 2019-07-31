Почему 3 камеры в смартфоне лучше, чем две

Количество камер в смартфонах растет с каждым новым анонсом. Компании Samsung и Huawei уже представили миру гаджеты с четырьмя основными камерами. У других производителей используются 2 камеры, но уже наметилась тенденция к переходу на 3 основных модуля.

Мы решили спросить экспертов официального интернет-магазина "Киевстар", почему производители смартфонов стремятся установить больше камер, вместо того, чтобы увеличивать качество одного модуля.



Дешевый способ сделать камеру лучше

Главная причина увеличения количества модулей камер в смартфонах – стремление сделать качественную мобильную фотографию более доступной по цене. Вместо того, чтобы вкладывать огромные деньги в разработку камеры, которая бы закрывала все потребности, гораздо дешевле и выгоднее установить несколько модулей с разными возможностями. Наращивать количество камер в смартфоне можно до тех пор, пока не закончится место на тыльной поверхности, а качество фото от этого будет только лучше.

«Благодаря использованию сразу трех модулей сегодня можно купить Samsung Galaxy A7 со скидкой по цене меньше 6500 грн. При этом качество съемки у аппарата будет очень высоким», - отметили специалисты "Киевстар". Этот аппарат может дать фору даже некоторым флагманам, так как тут установлены модули на:

24 МП с и апертурой f/1.7 для качественных фото при любом уровне освещенности;

8 МП с диафрагмой f/2.4 и сверхшироким углом в 120 о , благодаря которому вы не пропустите в кадре ни одной детали;

5 МП с диафрагмой f/2.2 – сканирует кадр и позволяет добиться его максимальной глубины.

Имея одну даже дорогую и технологичную камеру, добиться такого качества фото и видео в разных условиях съемки будет очень непросто. Даже самые интеллектуальные системы не позволят полностью вытянуть снимок и уступят в качестве финального изображения.

Полноценная цифровая камера в кармане

Эксперты "Киевстар" также поделились статистикой о том, что многие их клиенты решаются выбрать смартфон Samsung с тремя камерами вместо компактной цифровой камеры. Фактически такой телефон превосходит цифровой фотоаппарат по нескольким причинам:

аппаратная обработка фотографий. Снимки обрабатываются искусственным интеллектом смартфона, что позволяет добиться любого нужного эффекта или сделать постобработку фотографии под нужные параметры;

полученное фото или видео можно сразу опубликовать или переслать в облачное хранилище;

возможности трех камер всегда шире, чем одной, пусть и с большой диагональю сенсора.

Широкий выбор возможности съемки

Как в обычном фотоаппарате не получится сделать идеальные снимки на один объектив, так и в смартфоне нужны насколько камер для разных типов съемки:

если хотите делать качественные портреты – нужна камера с небольшим фокусным расстоянием и возможностью создания эффекта Боке;

пейзажи и общие фотографии лучше всего получаются на камеру с широкоугольным объективом;

для видео и фото в условиях плохой освещенности нужна камера с большой диафрагмой.

Смартфон с тремя физическими модулями и разной оптикой позволяют очень оперативно подстроиться под условия съемки и выбрать наиболее подходящий режим работы. С таким аппаратом вы не упустите ни один приятный момент жизни. Удачной фотографии!