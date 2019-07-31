"Лгуны и непрофессионалы": Кличко обратился к Зеленскому

Мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Кличко неэффективен на своей должности, утратил контроль над положением дел в городе и не имеет поддержки в горсовете.

По мнению Богдана, Кличко, как представителю старой власти, следует подать в отставку с поста главы Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева назвал подобное заявление чушью и некомпетентностью.



"Если власть будут представлять лгуны и непрофессионалы, как Андрей Богдан – о каких новых стандартах в политике можно говорить?" - заявил он.



Мэр украинской столицы также отметил, что не руководит Блоком Петра Порошенко.



"Киеврада работает прозрачно, эффективно, без "смотрящих", выражаясь языком руководителя вашего офиса", - отметил Кличко.



Помимо этого он потребовал объяснить заявления Богдана о взятках, которые назвал сплетнями и безосновательной ложью.



"Я не борюсь за кресло, мне не нужны должности, я борюсь за наш город, за страну, я борюсь за самоуправление, за киевлян", - заключил Кличко.



На прошлой неделе СМИ сообщили, что Богдан попросил уволить Кличко, который занимает пост мэра Киева и главы городской администрации с 2014 года.





