В России отреагировали на арест Киевом танкера Nika Spirit

Российские парламентарии прокомментировали арест танкера Nika Spirit на Украине.



Российское судно задержали 25 июля в порту Измаил. Как утверждает Киев, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе. На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж допросили, но позже команда в полном составе вернулась в Россию. Об аресте танкера во вторник сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, добавив, что они "это сделали" и "точка".



Депутат Госдумы Юрий Швыткин призвал не оставлять провокацию Киева без ответа.



"Это грубое нарушение норм международного права. <…> С нашей стороны необходимо применить соответствующие нормы уголовного права, в том числе возможное вынесение данного вопроса на Совет Безопасности ООН", — заявил он телеканалу RT.



Парламентарий также отметил, что подобные действия не способствуют продуктивному диалогу двух стран.



Сенатор Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что к задержанию танкера следует отнестись серьезно.



"Здесь, скажем так, не только и не столько политика. <…> Данную ситуацию надо оставить на профессиональное изучение юристов", — цитирует его RT.



В российском посольстве в Киеве заявили, что пока не получали официального уведомления об аресте Nika Spirit. Генеральное консульство в Одессе направило в украинский МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию, но ответа пока не последовало.

