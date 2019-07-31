Экс-торнадовец Пугачев, осужденный за убийство полицейских, обжаловал приговор

Приговоренный к пожизненному заключению за расстрел патрульных полицейских в Днепре экс-торнадовец Александр Пугачев обжаловал приговор суда присяжных Кировского районного суда. Об этом на своей странице в соцсети сообщает Днепровский апелляционный суд, где началось рассмотрение апелляционной жалобы Пугачева.



"Сегодня в Днепровском апелляционном суде начали рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам Пугачева и его защитника на приговор суда присяжных Кировского районного суда г. Днепропетровска от 8 апреля", - говорится в сообщении.



В сообщении говорится о том, что в ходе судебного заседания коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда рассмотрела заявление обвиняемого о переносе слушания дела. По делу объявлен перерыв до 17 сентября.



Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре возле автовокзала Пугачев за рулем авто был задержан двумя полицейскими за нарушение правил дорожного движения. Он расстрелял правоохранителей, получил в перестрелке ранение, но это не помешало ему скрыться с места ЧП. Однако вскоре он был задержан. На месте инцидента погиб полицейский Артем Кутушев, а его напарница Ольга Макаренко скончалась в больнице.

