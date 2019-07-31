Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил во вторник заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в намеренном замалчивании информации о жертвах террористов в Сирии.



"Отмечаем наращивание джихадистами военного потенциала, увеличение количества средств поражения иностранного производства, в том числе летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня", - сказал дипломат. "Марк Лоукок как-то сегодня скромно умолчал о том, сколько гражданских лиц погибло от этих ударов террористов", - констатировал он.



Небензя заявил, что Запад пытается сохранить террористический анклав в Идлибе для борьбы с сирийскими властями.



"Призываем секретариат ООН и специализированные агентства организации не спешить опубликовывать непроверенную информацию, - сказал он. - Данные нужно дать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять. Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям, это - ложь".



Ранее на заседании заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок со ссылкой на спутниковые данные утверждал, что "более 90 дней бомбардировок и ракетных обстрелов правительством Сирии и Российской Федерацией привели к бойне в так называемой зоне деэскалации в Идлибе".



Небензя также призвал не мешать усилиям РФ по установлению мира в Сирии путем создания политического прикрытия террористам. "Призываем не мешать нашим усилиям путем создания политического прикрытия террористам и их провокациям", - сказал дипломат.



"Сохранить террористический анклав в Идлибе - вот главная цель, которую преследуют наши западные коллеги", - сказал он, комментируя прозвучавшие обвинения в адрес России в нанесении авиаударов в этой сирийской провинции.

