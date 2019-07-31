Полиция задержала двух участников погрома в Укринформе

Полиция Киева после нападения на пресс-центр Укринформа доставила в отделение двух человек для предоставления объяснений по этому инциденту. В данный момент решается вопрос о правовой квалификации данного события. Об этом сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Киева.



Отмечается, что около 16:30 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о драке на ул.Богдана Хмельницкого.



"Правоохранители установили, что в помещение забежали неизвестные, начали конфликтовать с присутствующими, бросали яйца, а затем разбили входную дверь и скрылись. Двух активных участников события задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время они предоставляют объяснения", - сказано в сообщении.



К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев инцидента. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события.



Как сообщалось, ранее в этот день группа лиц в футболках общественной организации "Традиция и порядок" сорвала пресс-конференцию кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №50 и разгромила пресс-центр, в котором она проходила, в здании информационного агентства "Укринформ" в Киеве.



В здание "Укринформа", где проходила пресс-конференция кандидатов в депутаты Сергея Кошукова (представитель "Европейской Солидарности") и Андрея Аксенова (самовыдвиженец) в одномандатном округе №50 (города Покровск, Доброполье, Мирноград, Добропольский район Донецкой области) ворвались более 10 человек в футболках с надписью "Традиция и порядок". Они разбили стекло, сломали дверь, бросали яйца в участников пресс-конференции, обливали присутствующих в пресс-центре водой, кричали "вон сепаратиста Аксенова".



Активисты обвиняют Аксенова, что он является гражданином РФ. Аксенов, в свою очередь, утверждает, что у него никогда не было российского паспорта. Была вызвана полиция, правоохранители прибыли примерно через 20 минут. Активисты уже в присутствии полиции бросили яйца в Аксенова, выкрутили микрофоны. Как сказала агентству заместитель генерального директора "Укринформа" Марина Сингаивская, в ходе погрома в пресс-центре агентства "Укринформ" в Киеве пострадали три человека.

