Вышел первый трейлер чёрно-белого хоррора «Маяк» с Паттинсоном и Дефо

Студия A24 выложила на YouTube дебютный трейлер нового фильма ужасов «Маяк». Главные роли исполнили Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон, а сама картина стилизована под кино 1930-х годов.



Это история о двух хранителях маяка на далёком и таинственном острове в Новой Англии. Действие происходит в 1890-х годах, и трейлер намекает на влияние не только классических фильмов ужасов, но и творчества Говарда Лавкрафта.



Режиссирует фильм Робберт Эггерс. Его дебютной работой стала «Ведьма» 2015 года, снятая той же студией. «Ведьму» тепло приняли и зрители, и критики: на IMDb у неё рейтинг 83 из 100.





