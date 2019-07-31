Соединение из красного вина вылечит депрессию и тревожность

Как передает The Daily Mail, испытания на мышах показали: ресвератрол, содержащийся в шкурке винограда, блокирует энзим, который вызывает депрессивное и тревожное поведение. Когда соединение давали мышам в больших дозах (до 10 миллиграммов на килограмм тела; для человека потребуется доза в 700 миллиграммов), оно производило эффект, сравнимый с лекарствами.



По словам сотрудников Университета Буффало, симптомы тревожности и депрессии появлялись, когда мышам вводили кортикостерон, регулирующий ответ тела на стресс. Но, на самом деле, за характерными симптомами расстройств стоит не он, а энзим PDE4 (фосфодиэстераза 4). Его выработка напрямую связана с кортикостероном.



Более детальный анализ показал: характерное поведение грызунов было вызвано тем, что PDE4 снижал уровень ключевой молекулы-передатчика. В свою очередь, ресвератрол останавливал этот процесс. Эффект был сравним с ролипрамом (селективным ингибитором фосфодиэстеразы-4). Ученые подчеркивают: чтобы получить заявленные свойства, потребуется выпить 350 бокалов красного вина. Но это количество убьет любого. Поэтому речь идет исключительно об использовании чистого ресвератрола.

