По Киеву прокатилась волна "минирований"

Киевом вновь прокатилась волна "минирований". Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.



Вчера в Киеве "заминировали" гостиницы, больницы, родильные дома, детские сады, ТРЦ и супермаркеты.



По результатам обследования зданий и помещений взрывчатых веществ обнаружено не было.



Начато расследование по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

