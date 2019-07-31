Бывшего руководителя Audi обвиняют в мошенничестве

Генпрокуратура немецкого Мюнхена выдвинула обвинение против бывшего руководителя автоконцерна Audi Руперта Штадлера в рамках "дизельгейта".



Об этом сообщает Welt.



"Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинение против бывшего босса Audi Руперта Штадлера в дизельном деле. Его и трех других лиц обвиняют в мошенничестве, косвенной ложной сертификации и неправдивой рекламе", - говорится в сообщении.



Штадлер, кроме того, должен нести солидарную ответственность за то, что Audi продавала в Европе автомобили, оборудованные системами, которые позволяли манипулировать показателями по уровню выхлопов, еще долго после того, как стало известно об этом деле.



По словам прокуроров, трое других подсудимых признались, что разрабатывали двигатели для транспортных средств производства Audi, VW и Porsche, "управление которых оснащено недопустимой функцией программного обеспечения", которая позволяла фиксировать значительно меньшие показатели выхлопов на динамометре (при контрольных замерах), чем при реальной езде. Прокурор обвиняет 56-летнего Штадлера в том, что он должен был знать о манипуляциях, но, тем не менее, продолжал инициировать продажу транспортных средств, или по крайней мере не препятствовал этому. Также, по версии следователей, Штадлер пытался влиять на свидетелей и обвиняемых.



Прокуратура утверждает, что в целом речь идет о 250 712 автомобилях марки Audi, 71 577 машинах VW и 112 131 авто Porsche. Они продавались преимущественно в США и Европе.



Дойдет ли дело до суда, должен решить Второй окружной суд Мюнхена II.



Как известно, крупнейший немецкий и европейский автопроизводитель Volkswagen, частью которого является и Audi, в сентябре 2015 года оказался в центре громкого скандала: США уличили его в манипуляциях с программным обеспечением уровня выхлопов газов на дизельных автомобилях.



Штадлер был арестован 18 июня 2018 года по подозрению в мошенничестве.

