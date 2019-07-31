Леонардо ди Каприо забил тревогу из-за сибирских пожаров

Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram пост, в котором обратил внимание на пожары на севере России, в Гренландии и на Аляске. Артист выложил видео о пожарах от издания The Guardian.



«Огромные пожары в Гренландии, Сибири и на Аляске производят шлейфы дыма, которые видно из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что выбросы CO2 из-за этих пожаров за месяц равны контролируемым выбросам в Швеции за целый год», — говорится в посте ди Каприо.



Русскоязычные поклонники поблагодарили артиста за привлечение внимания к проблеме.

