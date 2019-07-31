Пристайко остается единственным кандидатом на должность главы МИД – помощник президента

Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко остается единственным кандидатом на пост министра иностранных дел Украины, подчеркивает помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.



"Пристайко остается единственными кандидатом на министра иностранных дел Украины, и мы об этом открыто говорили", - заявил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



Ермак отметил, что заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль является профессиональным, уважаемым в международном сообществе человеком. "Я думаю, что для всех будет большой удачей, если она продолжит работать на той позиции, на которой она сегодня находится. Она на своем месте", - считает он.



Ермак также опроверг информацию, что в будущем он может стать заместителем главы Офиса президента Украины вместо Пристайко.



"На сегодняшний день, как помощник президента, по его поручениям, я подключаюсь в вопросы международной политики. Буду продолжать курировать какие-то из этих направлений и в будущем. Я там, где нужен президенту. Становиться заместителем главы Офиса президента в мои планы не входит", - подчеркнул он.

