Трамп объяснил, зачем пользуется Twitter

Президент США Дональд Трамп заявляет, что сообщения в Twitter - единственная форма защиты от нападок прессы. Об этом он сказал в интервью телеканалу C-Span.



"Если бы меня беспристрастно освещали, мне бы даже не пришлось писать в Twitter. Эта моя единственная форма защиты. Если бы пресса меня честно освещала, мне бы не было это нужно, но они не освещают меня честно", - заявил Трамп.



Трамп добавил, что то, как о нем пишет пресса - самое большое разочарование для него за два с половиной года на посту президента.



"Я разочарован этим. Я очень удивлен этим... Не важно, насколько большая победа, они правда освещают некорректно, отсюда и термин "фейковые новости", - заявил президент.



Трамп также отметил, что среди его 43 тысяч сообщений в социальной сети нет заметок, о которых он особенно бы сожалел.



Как известно, Трамп почти все события комментирует с помощью Twitter. При этом большинство сообщений о себе в СМИ называет фейками.

