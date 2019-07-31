Девятилетний мальчик оказался в реанимации из-за укуса гадюки

В Житомирской области 9-летний мальчик попал в реанимацию из-за укуса змеи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.



Так, происшествие случилось вчера, 30 июля.



В реанимационное отделение Овручской центральной райбольницы с диагнозом "укус змеи" доставили мальчика 2010 года рождения, жителя села Невгоды.



"Гадюка укусила мальчика за правую руку, когда тот играл со сверстниками на соседнем дворе. Сейчас ребенок еще находится в реанимационном отделение больницы. Состояние здоровья подростка средней степени тяжести", - сообщили в райгосадминистрации.

