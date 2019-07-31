За полгода в Киеве оштрафовали 4 тысячи курильщиков

За полгода в Киеве оштрафовали больше 4 тысяч человек, которые курили в запрещённых местах.



Об этом сообщает депутат Киевсовета Александр Пабат со ссылкой на ответ полиции Киева на запрос.



"За 6 месяцев 2019 года киевские курильщики отдали в бюджет 94 тысячи 33 гривны в виде штрафов. По данным бдительных правоохранителей, на любителей подымить в общественных местах только в этом году составлено 4 297 протоколов", - пишет Пабат.



В минувшем году оштрафовали 6 596 нарушителей на сумму 131 тысяча 666 гривен.



В 2013 году полиция составила 12 тысяч 780 протоколов на курильщиков-нарушителей. Они заплатили 134 тысячи 745 гривен штрафов.



Согласно статье 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом, влечет предупреждение или наложение штрафа от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 170 гривен).



Повторное нарушение – штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 340 гривен).

