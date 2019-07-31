Глобальное потепление может повлиять на уровень IQ детей

Глобальное потепление уже привело к росту человеческой смертности, а также в ближайшие десятилетия может привести к проблемам недоедания и снижению уровня IQ у детей.



К такому выводу пришли исследователи Университета Монаша в Мельбурне, сообщает The Guardian.



«Изменения климата уже вызывают смерть… что также предсказывает замедление роста, недоедание и снижение IQ у детей в ближайшие десятилетия», - говорится в сообщении.



Исследователи ссылаются на доклад Всемирной организации здравоохранения за 2018 год, в котором прогнозируется, что за период с 2030 по 2050 год глобальное потепление приведет к 250 тыс. смертей ежегодно от теплового стресса, недоедания и малярии.



Особенно острой проблемой изменения климата станет его влияние на развитие детей. Согласно докладу ВТО, дети, рожденные сразу после наводнения в Брисбене в 2011 году, имели более низкую когнитивную способность, меньший словарный запас и худшие творческие способности в возрасте до двух лет.

