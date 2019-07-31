В Украине заработал сервис, где можно проверить стоимость "блатных" автономеров
В Украине заработал сервис, с помощью которого можно проверить, во сколько обойдется номерной знак с желаемой комбинацией цифр.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
С 31 июля вступило в силу постановление Кабинета министров Украины от 24 июля 2019 №663, котороя расширяет перечень платных номерных знаков, доступных для заказа гражданами. Отмечается, что услугой могут воспользоваться только владельцы легковых автомобилей.
На сайте номерные знаки сгруппированы по 8 категориями и украинцы имеют возможность отсортировать их от самых дешевых до самых дорогих и наоборот. Все платные номерные знаки состоят из четырех цифр, которые группируются по следующим комбинациями:
1. Комбинации четырех одинаковых цифр - 30 тыс. гривен;
2. Последовательные комбинации от 0001 до 0009 - 30 тыс. гривен;
3. Три одинаковые цифры подряд (например, 0777) - 10 тыс. гривен;
4. Две последовательные пары одинаковых цифр (например, 1122) - 10 тыс. гривен;
5. Комбинации 0123 и 1234 - 10 тыс. гривен;
6. Комбинации, которые начинаются с двух нулей, в которых следующие цифры неодинаковы (например, 0032) - 8 тыс. гривен;
7. Три одинаковые цифры не подряд (например, 7077) - 4 тыс. гривен;
8. Комбинации, где одинаковые: первая и третья цифра, вторая и четвертая цифра; первая и четвертая цифра, вторая и третья цифра (например, 1221; 1212) - 4 тыс. гривен.