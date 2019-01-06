Филарет обратился к Зеленскому из-за УПЦ КП

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет обратился к Минюсту и президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права церкви и продлить ее регистрацию. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП в среду, 31 июля.



Филарет написал письмо в Минюст, где попросил обеспечить законное право УПЦ КП на свое существование и продолжить существующую регистрацию для УПЦ КП.



"До нас дошла информация, что Министерство юстиции намерено снять с регистрации Украинскую православную церковь Киевского патриархата и лишить права юридического лица Киевскую патриархию УПЦ Киевского патриархата на основании решения ликвидационной комиссии, созданной руководством православной церкви Украины", - заявил Филарет.



Отдельное письмо он написал Зеленскому с просьбой защитить права церкви и интересы украинского народа.



По словам Филарета, он и церковь были вовлечены в прямой обман, при "антинародном участии" бывшего президента Петра Порошенко, когда Украина получила Томос.



"К сожалению, до 06.01.2019 года текста Томоса никто, кроме Порошенко П.А. и митрополита Епифания, не видел. Получив такую ​​нежелательную зависимость, я и верные УПЦ Киевского патриархата немедленно начали борьбу против кабальной сделки, вышли из состава ПЦУ, проведя поместный собор УПЦ Киевского патриархата", - говорит Филарет.

