СМИ: Руководство Укроборонпрома спешит до увольнения вывезти документацию «Антонова» за рубеж

Руководитель государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и государственного предприятия «410 завод гражданской авиации» Виктор Ганкевич создали схему для вывода за рубеж эксплуатационной документации ГП «Антонов». Об этом свидетельствует переписка между предприятиями, утверждает Интернет-издание «Открытая Украина».

В частности, как сообщает издание, 7 июня 2019 г. генеральный директор «410 завод гражданской авиации» В. Ганькевич обратился к президенту ГП «Антонову» О. Донцу с запросом о предоставлении права использования эксплуатационной документации по самолетам семейства Ан. В письме он указывает, что на это уже получено согласие ГК «Укроборонпром».

Примечательно, что документация нужна не «410 заводу гражданской авиации», а совместному предприятию AN AVIA PERU S.A.C (Перу). Как следует из госреестра этой южноамериканской республики, она была создана только 1 июля 2019 г. То есть «Укроборонпром» согласовывал компанию, не имевшую полной юридической регистрации. А согласно письму П. Букина в адрес посла Украины в Перу и МИД Украины (от 22 июля 2019 г.), еще незарегистрованная до конца AN AVIA PERU S.A.C 14 июня была представлена украинским дипломатам и руководству силовых ведомств Перу, эксплуатирующих «Аны». Согласно реестру, AVIA PERU S.A.C занимается «строительством и ремонтов морских судов и лодок», то есть к авиапрому отношений формально не имеет.

Как пояснил источник издания в отечественной авиапромышленности, все эти несуразности объясняются банальной спешкой: «Букин и Ганькевич понимают, что на своих должностях они не задержатся. И пока у нового президента до них не доходят руки, они пытаются по-быстренькому провернуть дерзкую схему. Это их дембельский аккорд, чтобы обеспечить себе безбедное существование. Но главная проблема даже не в этом, они фактически это делают в интересах России и, без преувеличения, убивают наш авиапром».

Учредителями AN AVIA PERU S.A.C являются «410 завод гражданской авиации» (51%) и общество с ограниченной ответственностью AN AVIA D.O.O (Черногория), контролирующая 49%. Ее основателем и руководителем в госреестре бывшей югославской республики значится российский гражданин Олег Рыбин. А специализация компании не имеет никакого отношения к авиапромышленности – оптовая торговля. Уставной фонд компании AN AVIA PERU S.A.C – 1000 долларов, из которых 510 долларов было передано на баланс «410 завода гражданской авиации».

Как отмечает тот же источник в отечественной авиапромышленности, «Черногория до недавнего времени была раем для российских спецслужб. Стоит только вспомнить организованную ими попытку госпереворота в конце 2016 года. Теперь же играя на алчности Букина и Ганькевича они смогут получить документацию по «Анам». То есть под прикрытием выхода на рынок Латинской Америки, она попадет в российские руки. Мы им «перекрыли кислород» еще в конце 2014 р., а после получения документов они не только решат свои проблемы, но и выбьют украинских авиаремонтников с международного рынка».