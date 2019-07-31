Укрзализныця сократит пассажирские перевозки, если Кабмин не снизит налоги

«Укрзализныця» уменьшит объемы пассажирских перевозок, если в правительстве не согласуют изменения в Налоговом кодексе по уменьшению ставки налога на землю для компании.



Об этом говорится в заявлении директора по развитию бизнеса компании Андрея Рязанцева.



«Государственная фискальная служба Украины, Министерство финансов, Министерство аграрной политики, Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Министерство юстиции Украины решили по разным причинам отправить на доработку проект закона об изменениях в Налоговом кодексе относительно возвращения коэффициента 0,25 при налогообложении земель железнодорожного транспорта, разработанный МПС. Нас поддержало только Министерство инфраструктуры Украины», - отметил он.



Такая позиция некоторых министерств по проекту закона вызывает возмущение у 250-тысячного коллектива железнодорожников.



«Укрзализныця, как государственная компания и ключевой перевозчик грузов и пассажиров, рассчитывала на поддержку органов государственной власти, поскольку всем им хорошо известна ситуация с многолетним невыполнением государством своих обязательств перед компанией в сфере финансирования пассажирских перевозок согласно ст. 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте». Вследствие тотального невыполнения норм статьи сумма недофинансирования на организацию пассажирских перевозок составляет десятки миллиардов гривен. Это касается возмещения бюджетами всех уровней расходов на перевозку граждан льготных категорий, где компания ежегодно недополучает 700-800 млн грн. Все это негативно влияет на качество пригородных перевозок», - подчеркнул Рязанцев.



«Параллельно с этим изменение в Налоговый кодекс, внесенное неизвестно кем из-под стола в ночь голосования на бюджетном комитете ВРУ, дополнительно обременило предприятие налогом в сумме 3 млрд грн. Отмечу, что в ни одной стране мира под железными дорогами налог на землю не уплачивается вообще», - добавил он.



Для Укрзализныци это решение – нокаут, вследствие чего ограничены не только возможности в инвестициях и обновлении подвижного состава, но и повышение уровня оплаты труда железнодорожников.



Из-за дополнительныех расходов Укрзализныци в 3 млрд грн предприятие будет вынуждено пересмотреть объемы пассажирских перевозок в сторону уменьшения.



«Также будем вынуждены активизировать работу по сокращению малоэффективной инфраструктуры, несмотря на то, что в большинстве случаев она несет на себе социально-экономическую нагрузку в депрессивных регионах», - отмечается в заявлении.

