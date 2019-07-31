В Черкассах должен быть аэропорт – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы в городе Черкассы был аэропорт. Как сообщает пресс-служба президента, во время рабочей поездки в Черкасскую область в среду Зеленский осмотрел Черкасский аэропорт. Директор аэропорта Иван Далибожак отметил, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы начат в 2018 году, стоимость работ составляет 128 млн грн, есть проектная документация на перрон и рулевую дорожку.



Он отметил, что из Черкасс в Киев ведет единственная дорога, поэтому есть необходимость в авиасообщении.



По словам директора аэропорта, до 1 декабря 2019 года взлетно-посадочную полосу планируют сдать в эксплуатацию.



"А техника сегодня появилась или была? Очень много областей, где техника появляется в день моего выезда", - обратился к присутствующим журналистам Зеленский.



Президент спросил, сколько нужно средств и времени, чтобы полностью завершить комплекс. По словам местных чиновников, для этого необходимо два года и около 750 млн грн, при этом строительство можно разбить на очереди и параллельно запустить авиасообщение.



"Вы обращались к бизнесу, крупным предприятиям области, чтобы они помогли с финансированием?" - поинтересовался глава государства.



Со своей стороны заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук отметил, что переговоры с бизнесом проводятся, однако бизнес ждет формирования нового правительства.



"Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт", - подчеркнул Зеленский.



Черкасский аэропорт был открыт в 1984 году. Он имел статус международного и обслуживал до 80 рейсов в сутки. Регулярное авиационное сообщение самолетами в аэропорту не осуществляется с 1997 года, окончательно он прекратил принимать самолеты в 2001 году. В 2018 году был начат капитальный ремонт полосы. Строительная готовность объекта на середину июля 2019 – 43%.

