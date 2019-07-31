Зеленский назвал первую задачу новому генпрокурору

После назначения нового генпрокурора он должен будет заменить местных прокуроров. Об этом в среду, 31 июля, заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, участники встречи пожаловались на работу прокурора области Сергея Овчаренко.

"Мне сейчас сложно что-то говорить о прокуроре. Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, мы назначим нового Генерального прокурора. Это будет, когда появится новая Верховная Рада. И это ему задача - менять всех прокуроров. Пусть Генеральный прокурор разбирается с этим вопросом", - сказал президент.

Также он уточнил, что в его полномочия не входит назначение и увольнение местных прокуроров.