Украина получила от РФ 2,3 млн евро компенсации за некачественную нефть

АО "Укртранснафта" получило от ПАО "Транснефть" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба". Это, в частности, уже позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле, передает УННсо ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты".

В пресс-службе сообщили, что размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ПАО "Транснефть" мощностей украинской нефтетранспортной системы, к которой попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

Так, 25 апреля 2019 года "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточном участке "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участках нефти "Фенешлитке"(Венгрия).

Возобновить транзит российской нефти в страны Евросоюза "Укртранснафте" удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье.

17 мая, в связи с необходимостью европейских партнеров дополнительного времени на проведение подготовительных мероприятий, оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит и восстановил его 21 мая. С момента возобновления транзита АО "Укртранснафта" не зафиксировало повторных случаев поступления нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба" и обеспечивает транзит в Европу в плановом режиме.