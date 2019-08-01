ЦИК признала 50 депутатов избранными

Центральная избирательная комиссия Украины по результатам голосования в одномандатных избирательных округах признала избранными в Верховную раду еще 50 депутатов, сообщила в среду пресс-служба ЦИК. "Во время заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования...

... комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 50 одномандатных избирательных округах", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.



По данным ЦИК, всего признаны избранными 134 депутата.



Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

