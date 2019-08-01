Портнов ответил на обвинения в госизмене

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича юрист Андрей Портнов прокомментировал информацию о том, что является фигурантом уголовного производства, в рамках которого Главное управление СБУ в Крыму проверяет его причастность к подготовке документов, способствовавших "оккупации Крыма".



На своем телеграм-канале он написал:



"Друзья, сегодня оставшиеся от Порошенко руководители управления крымского СБУ опять упомянули мою фамилию в косвенном контексте расследования чьей-то государственной измены. Смысл понятен - дискридитировать меня в моей деятельности по Порошенко.



То что я вас, тупых солдафонов, накажу - это вопрос нескольких месяцев.



А для СМИ напоминаю, что эта история была уже полностью опровергнута решением суда в открытом судебном процессе против СБУ и Укринформа. В этом процессе СБУ Грицака заявило, что не меня имело ввиду, а Укринформ на своём сайте сам опроверг собственную новость.



Вы не остановите меня в моей деятельности. Будете проходить вместе со своим бывшим патроном в жёстких учебно-воспитательных мероприятиях, лохи тупые.



Решение суда: https://bit.ly/2XRYSli



Опровержение Укринформа: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683551-sprostuvanna-informacii.html"



