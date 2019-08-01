Комитет Сената США поддержал законопроект о санкциях по "Северному потоку - 2"

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал в среду законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний, участвующих в прокладке морского трубопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщило агентство Reuters.



Инициатива, которую поддержали 20 членов комитета при двух выступивших против, была подготовлена в мае сенаторами Тедом Крузом (республиканец от штата Техас) и Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир). Она предусматривает ограничения против лиц и компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока - 2", а также предоставляют финансовую и техническую поддержу или обеспечивают страхование таких судов. Американские законодатели предлагают обратить особое внимание на деятельность двух строительных компаний - швейцарского подрядчика Allseas и итальянской фирмы Saipem, занимающихся укладкой труб для "Северного потока - 2". "Россия имеет опыт применения энергетики в качестве оружия", - утверждал Круз, призывая коллег подержать его законопроект.



Как сообщал в субботу новостной портал The Daily Beast со ссылкой на источники в верхней палате американского законодательного органа, прохождению законопроекта через комитет активно препятствовал американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки). Он обращал внимание на то, что законопроект четко не поясняет, какие именно организации должны оказаться под санкциями. По его словам, это означает, что санкции в результате могут быть введены против предприятий из таких стран, как Италия, Швейцария, Австрия, Германия, Нидерланды, Франция, Финляндия, Швеция, которые являются либо союзниками США, либо нейтральными государствами. "Бессмысленно вредить людям, которые помогают нам оказывать давление на Россию в других областях", - сказал он, пытаясь убедить сенаторов отвергнуть инициативу.



Законопроект теперь должен быть направлен на утверждение полным составом верхней палаты Конгресса. Для принятия его также должна будет одобрить Палата представителей, после чего он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Позиция Вашингтона



Вашингтон по ряду геополитических соображений открыто выступает против сооружения трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Многие специалисты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятый в 2017 году в США закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2". Кроме того, в настоящее время в Конгрессе США разрабатывается еще как минимум один законопроект о санкциях в отношении проекта.



