В ДНР обвинили Киев в саботаже политического урегулирования в Донбассе

Киев саботирует политическое урегулирование в Донбассе, выражая сомнения в возможности предоставления особого статуса региону, заявила в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.



"Каждое заседание мы настаиваем на необходимости следовать переговорной логике и приступить наконец-то к обсуждению порядка вступления в силу закона об особом статусе Донбасса на основе "формулы Штайнмайера" и предоставления амнистии. Однако Киев продолжает игнорировать поручения "нормандского формата" и даже более того – совершает попытки оспорить текст "формулы Штайнмайера", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.



По ее мнению, таким образом представители Киева демонстрируют либо "непонимание одобренных ранее документов, либо намеренные уловки в затягивании переговорного процесса".



"Представители Украины вместо того, чтобы приступить к реальной проработке вопросов политической повестки, саботируют процесс новым способом - выражают сомнения в сути особого статуса и самой возможности его предоставления", - отметила Никонорова.



"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

