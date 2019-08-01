Медведчук подал в суд на издательский дом Медиа ДК

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук подал иск в суд на издательский дом Медиа ДК (Журнал НВ, сайт NV.ua и Радио НВ) о защите чести и достоинства, сообщает в среду украинский журнал "Новое время".



"Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук подал в суд на издательский дом Медиа ДК (Журнал НВ, сайт NV.ua и Радио НВ). Соответствующая информация размещена на портале "Судебная власть Украины". Дело "о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации" рассмотрит Подольский районный суд Киева", - говорится в сообщении.



По информации журнала, какая именно публикация возмутила Медведчука, в редакции не знают.



Однако там напомнили, что в журнале "Новое время" №26 от 18 июля 2019 была опубликована статья журналистов Кристины Бердинских и Ивана Верстюка "Призраки прошлого". В ней говорилось о том, что "бездействие правоохранителей и лояльность судов" привели к тому, что бывшие регионалы "подмяли под себя информационное пространство и готовы получить второе по численности представительство в Верховной раде".



По сообщению редакции, в статье упоминался, в том числе, Медведчук. В редакции допускают, что он мог подать иск из-за другого материала.

