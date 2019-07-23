Юристы: блокировка СМИ в Интернете незаконна

Решение Печерского районного суда Киева, обязывающее провайдеров блокировать 19 информационных сайтов, среди которых и blogs.korrespondent.net, противоречит действующему законодательству Украины и международным стандартам в сфере защиты свободы слова. Так считают юристы Лаборатории цифровой безопасности, говорится на странице организации в Facebook в среду, 31 июля.

По словам юриста Максима Дворового, подобная судебная практика "открывает возможности для очень серьезных злоупотреблений и нарушений свободы слова и свободы СМИ".



Он отметил, что арест может быть наложен на имущество любого юридического лица, если оно является вещественным доказательством, но суд так и не установил, к каким юридическим лицам относятся сайты, которые были признаны им доказательствами в рамках этого уголовного производства. Кроме того, непонятно, каким образом у пользователей могут возникать имущественные права на тексты, которые они читают и к которым получают доступ в сети.



По словам Дворового, блокировка всего сайта по нормам действующего украинского законодательства разрешается только в одном случае – при распространении ресурсом детской порнографии. Поэтому решение суда о блокировке сайтов нарушает право на свободу слова.



Также в тексте постановления суда сказано, что сайты, которые подлежат блокированию, содержат информацию с признаками "вымогательства денежных средств у пострадавших, распространение порочащих статей и другой клеветы". Однако клевета по действующему законодательству декриминализирована, к тому же клевета и диффамация, заявляет юрист, не относятся к категориям контента, который по международным стандартам подлежит блокировке.



"Более того, само постановление ограничивает доступ не только к страницам, содержащим потенциально вредный материал, а ко всей платформе. Такое ограничение однозначно является непропорциональным, поскольку блокировка всего сайта в целом является крайней мерой, применяемой только при наличии массовых нарушений законодательства на сайте", – резюмировали в Лаборатории цифровой безопасности.



Напомним, в ряде регионов Украины заблокирован доступ к сайту Корреспондент.net. После массовых жалоб читателей в редакцию и последовавшего разбирательства оказалось, что доступ блокируют местные провайдеры "во исполнение решения Печерского райсуда Киева от 23.07.2019 года". Причем самого решения в Едином реестре судебных решений нет.



После получения на руки юристами УМХ решения Печерского райсуда выяснилось, что речь идет об уголовном производстве, в котором фигурируют судящиеся друг с другом представители силовых структур и общественники-активисты, а полученным через суд решением "защитники законности" пытаются заблокировать в сети интернет неудобную для себя информацию – расследование общественных активистов.

