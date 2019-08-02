"Король Лев" заработал в прокате миллиард

Фильм "Король Лев" достиг в мировом прокате отметки в миллиард долларов сборов. Эта лента является для киностудии Disney четвертой по счету с таким показателем заработка. Об этом пишет CNN.



Фильм вышел в прокат 19 дней назад и продолжает уверенно удерживаться в числе топ-лент, интересующих зрителей.



"Студия Disney объявила, что фотореалистичный ремейк мультфильма 1994 года достигнет $1 млрд в мировом прокате во вторник, в 19-й день его выхода", - отмечается в сообщении.



Известно, что до "Короля Льва" три других фильма киностудии - "Алладин", "Капитан Марвел" и "Мстители: Финал" - достигли такого показателя в прокате.





