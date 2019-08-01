Баланс нервной системы - залог здоровья в пожилом возрасте

Стимуляция уха несильным электрическим током может вернуть баланс нервной системе людей старше 55 лет. Как отмечает BBC, таким образом можно простимулировать блуждающий нерв. Он соединяет сердце, легкие, желудочно-кишечный тракт. Им нерв передает сигналы от мозга. И его стимуляция, доказал эксперимент Университета Лидса, повышала качество сна и улучшала настроение. Воздействие на нерв через ухо не вызывает дискомфорта.



Идея в том, чтобы восстановить баланс нервных систем. По мере старения симпатическая нервная система, которая стоит за стрессовой реакцией "бей или беги", начинает доминировать. А парасимпатическая система, которая важна для отдыха, становится менее активной. Это повышает риск болезней сердца, гипертонии, депрессии и тревожности.



Стимуляцию нерва проверили на 29 здоровых добровольцах. Ее производили в течение двух недель на протяжении 15 минут в день. В итоге повышалась активность парасимпатической нервной системы и снижалась активность симпатической. Теперь предстоит выяснить, поможет ли стимуляция лицам с сердечной недостаточностью, депрессией, синдромом раздраженного кишечника.

