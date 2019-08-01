Когда хирургические пациенты рискуют умереть больше всего

Принято считать, что риск смерти в особенности повышается во время операций. Но статистика говорит: чаще всего смертельные случаи среди пациентов хирургических отделений регистрируются не во время проведения вмешательства, а в период восстановления после операции, передает "Ремедиум".



Был проведен анализ данных более 40000 пациентов старше 45 лет. Все пациенты перенесли различные операции (кардиологические вмешательства не учитывались). Ученые следили за пациентами на протяжении 30 дней после проведения операции. Во время хирургического вмешательства умерло пять человек (менее 1%).



А 500 человек (около 70%) умерли в постоперационный период, находясь в больнице на реабилитации после операции. Еще 210 смертельных исходов (29%) было зафиксировано уже после выписки из больницы. Ученые установили, что около 50% смертей были вызваны кровотечениями, нарушениями в работе сердца и сепсисом.

