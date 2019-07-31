AIR Academy научит каждого основам и секретам YouTube

В наши дни многие люди зарабатывают в интернете, развиваются и стараются создавать что-то креативное, делиться своими мыслями с аудиторией в интернете. Для всего этого идеально подходит платформа YouTube, которая за все свое время существования подарила славу, деньги и популярность многим людям. Сейчас стать популярным блогером не настолько просто, как это было 5-7 лет назад. Огромная конкуренция, постоянно меняющиеся тенденции и требовательная аудитория значительно усложняют задачу. Без базовых знаний, умений не обойтись. Лучше всех поможет в этом академия видеоблогинга для YouTube каналов AIR Academy.

Академия AIR Academy является профессиональным образовательным проектом, который качественно обучает основам и секретам YouTube. Их должен знать каждый блогер, желающий собрать огромную аудиторию и получить отдачу. За все свое время существования академия успела выпустить несколько сотен успешных выпускников, которые все еще занимаются своим блогом и хорошо на этом зарабатывают. Некоторые из учеников взлетели на вершину за кратчайшие сроки и все еще поддерживают высокую планку. Стать успешным блогером вместе с AIR Academу может каждый.

Особенности и преимущества AIR Academy

Профессиональная академия предлагает эффективные курсы YouTube для блогеров, которые позволяют изучить всю «кухню» изнутри, стать успешным видеоблогером, развить канал, собрать большую аудиторию, сделать увлечение не просто чем-то приятным, но и очень прибыльным.

Курсы, которые предлагает AIR Academy:

Это первый уровень, который должны пройти все новички. Он учит правильному выбору тематики канала, подбору идей для видео, съемке и монтажу с нуля, стильному оформлению и основам авторских прав;



Этот курс научит изучать и понимать аналитику канала, настраивать монетизацию, оптимизацию видео, работе с сервисами платформы и эффективным платным и бесплатным методам продвижения;



Профессионалы этого курса научат анализировать подсегменты канала, писать сценарии, использовать музыку, образы, вставки согласно авторскому праву, создавать контент для детских каналов и выходить на зарубежный рынок;



Этот курс научит полностью управлять каналом, хорошо зарабатывать и выстраивать свой бизнес в видеоблогинге.

AIR Academy – путь к славе для любого блогера. Если вы приложите максимум усилий, то у вас все обязательно получится.