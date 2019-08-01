События в "Укринформе" в Киеве полиция квалифицировала как хулиганство

Следователи полиции Киева квалифицировали инцидент в пресс-центре информационного агентства "Украинформ" как хулиганство, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.



"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование", - говорится в сообщении.



Как отмечается, за совершение правонарушения такого характера нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.



Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения.



Как сообщалось, 30 июля полицейские Киева после инцидента в пресс-центре информационного агентства "Укринформ" доставили в управление полиции двух человек для предоставления объяснений.



Ранее в этот день группа лиц в футболках общественной организации "Традиция и порядок" сорвала пресс-конференцию кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №50 и разгромила пресс-центр, в котором она проходила, в здании информационного агентства "Укринформ" в Киеве.



В здание "Укринформа", где проходила пресс-конференция кандидатов в депутаты Сергея Кошукова (представитель "Европейской Солидарности") и Андрея Аксенова (самовыдвиженец) в одномандатном округе №50 (города Покровск, Доброполье, Мирноград, Добропольский район Донецкой области) ворвались более 10 человек в футболках с надписью "Традиция и порядок". Они разбили стекло, сломали дверь, бросали яйца в участников пресс-конференции, обливали присутствующих в пресс-центре водой, кричали "вон сепаратиста Аксенова".



Активисты обвиняют Аксенова, что он является гражданином РФ. Аксенов, в свою очередь, утверждает, что у него никогда не было российского паспорта.



Была вызвана полиция, правоохранители прибыли примерно через 20 минут. Активисты уже в присутствии полиции бросили яйца в Аксенова, выкрутили микрофоны.



Как сказала агентству заместитель генерального директора "Укринформа" Марина Сингаивская, в ходе погрома в пресс-центре агентства "Укринформ" в Киеве пострадали три человека.

