В Украине удержится прохладная погода

В ближайшие сутки, 2 августа, на большей части территории Украины, кроме юга и Закарпатья, продолжит господствовать прохладная воздушная масса, погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления с вероятностью небольших дождей в северо-западной части страны, сообщил Укргидрометцентр. В западных, днем и в северных, центральных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 10-15°, днем 19-24°; в южной части и на Закарпатье ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 24-29°.



В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 августа самая высокая температура днем была +34,2 в 1936 году, самая низкая ночью +10,2 в 1945 году.



3 августа в южной части и Карпатском регионе ночью местами небольшой дождь, днем умеренные кратковременные дожди с грозами; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 9-14°, на юге 15-20°; днем 19-24°, в южной части, Кировоградской, Днепропетровской областях и на Закарпатье 22-27°.



В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.



1 августа в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 25-27°, возле Одессы 22°, в Днепре в пределах Киева 23°.

