На рынке в Киеве задержали 59 мигрантов

На рынке в Деснянском районе столицы правоохранители задержали 59 мигрантов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украини.



“31 июля работники Центрального межрегионального управления ГМС в г. Киеве и Киевской области совместно с сотрудниками Национальной полиции провели отработку рынка в Деснянском районе столицы. Удалось выявить 59 иностранцев-нарушителей миграционного законодательства”, — говорится в сообщении.



В результате, в отношении 33 лиц принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения, в отношении 17 лиц — о сокращении срока временного пребывания в Украине, еще двух мигрантов поместят в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для идентификации личности.



Составлено 42 административных протокола по ст. 203 КУоАП (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).



Также сообщается, что на прошлой неделе на этом же рынке задержали 63 мигранта.



10 человек решено было поместить в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Во время флюорографического обследования у трех из них обнаружили признаки серьезного инфекционного заболевания. Мужчины занимались реализацией овощей и фруктов, то есть постоянно контактировали с сотнями людей и с продуктами питания.



Сейчас принимаются меры по привлечению к ответственности работодателей, нарушивших порядок трудоустройства иностранцев.

